Der Ride-Hailing-Dienst Caocao des chinesischen Autokonzerns Geely plant den Aufbau einer Robotaxi-Flotte mit 100.000 Fahrzeugen bis 2030. Das Herzstück soll das nun präsentierte Eva Cab bilden, ein von Grund auf neu entwickeltes Robotaxi für den autonomen Betrieb der Stufe 4. Es soll kommendes Jahr in die Serienproduktion gehen. Geely und Caocao haben das Eva Cab nun auf der Auto China in Peking vorgestellt. Das Fahrzeug wurde laut Geely bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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