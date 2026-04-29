Nach Jahren des SUV-Booms wächst nun auch das Angebot bei den elektrischen Kleinwagen. Volkswagen schickt dafür mit dem ID. Polo einen traditionsreichen Namen ins Rennen und positioniert den neuen Stromer ab 24.995 Euro als Einstieg in die eigene E-Mobilität. Wir konnten bereits im ID. Polo Platz nehmen und liefern die Details. Der Polo kam erstmals 1975 auf den Markt und zählt seitdem zu den tragenden Säulen der Marke Volkswagen. In sechs Generationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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