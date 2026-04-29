Kaiserslautern/Landau (ots) -Wie geht es nach dem Abitur weiter? Welches Studienfach passt zu meinen Interessen und Stärken - und wie sieht der Alltag an einer Universität aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bietet der Studieninfotag der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU): Dieser findet am 13. Mai 2026 auf dem Campus in Kaiserslautern sowie am 19. Mai 2026 in Landau statt. Vorträge, Infostände und Mitmach-Aktionen bieten die Möglichkeit, Studiengänge unverbindlich kennenzulernen, Uni-Luft zu schnuppern und fundierte Entscheidungshilfen für die Studienwahl zu erhalten. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler, Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Lehrkräfte sowie alle Interessierten.Die RPTU zeichnet sich durch ein sehr breites Studienangebot aus - dieses umfasst Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Sozial- und Kommunikationswissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie Lehramt für alle Schularten. Um Studieninteressierten eine gezielte Orientierung in diesem vielfältigen Angebot zu ermöglichen, lädt die RPTU am 13. Mai 2026 nach Kaiserslautern und am 19. Mai 2026 nach Landau zu ihren Studieninfotagen ein. Dort werden alle Fragen rund um Beginn und Ablauf eines Uni-Studiums beantwortet. Ein Vortrag beleuchtet beispielsweise, wie der Übergang von der Schule zur Universität gelingen kann; ergänzend erhalten auch Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder bei Studienwahl und Studienstart bestmöglich unterstützen.Frei wählbare Vorträge geben kompakte Einblicke in die unterschiedlichen Fachrichtungen: Auf dem Programm stehen beispielsweise Architektur, Lebensmittelchemie, Molekulare Biologie, Maschinenbau, Technophysik, Sozioinformatik - sowie die Studiengänge "Sportwissenschaft und Gesundheit" oder "Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie". Offene Vorlesungen, Workshops, Campusführungen, Mitmach-Aktionen, Infostände zu Studium, Forschung und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten an der RPTU runden das Angebot ab.Wer sich für aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen interessiert, kann außerdem ausgewählte Forschungsthemen kennenlernen. So zeigt die offene Lehrveranstaltung "Mathematik in der Medizin" in Landau beispielsweise, dass in der modernen Medizin die Mathematik unverzichtbar ist für die Vorhersage von Krankheitsverläufen. Ebenfalls in Landau wirft ein literaturwissenschaftlicher Vortrag einen Blick auf das Mittelalter: Es geht um Ritter, Schlachten und Blutvergießen. In Kaiserslautern wiederum zeigt der Vortrag "Digi-Athlet", wie ein Roboterdemonstrator einen Ball in Bewegung fängt und damit Technik und Sport verbindet.Lust auf Zukunft? Egal, ob noch auf der Suche nach Orientierung oder bereits mit konkreten Studienplänen: Die Studieninfotage der RPTU bieten umfassende Beratung und praxisnahe Einblicke, um den eigenen Weg bewusst und gut informiert zu gestalten.Die Veranstaltungen auf einen Blick:Studieninfotag in Kaiserslautern: 13. Mai 2026Studieninfotag in Landau: 19. Mai 2026Beide Studieninfotage beginnen um 9 Uhr mit einer Begrüßungsveranstaltung. Es wird jeweils das Studienangebot beider RPTU-Standorte vorgestellt: Das heißt, in Kaiserslautern kann man sich auch über die Studiengänge in Landau informieren - und umgekehrt.Weitere Informationen und Programm unter:https://rptu.de/s/studieninfotagPressekontakt:Universitätskommunikation der RPTUChristine Paulipresse[@]rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/6265409