Die Deutsche Bank präsentierte gute Quartalszahlen; die Deutsche Bank-Aktie verliert jedoch rund -3% und steht bei 26,60 €. Insgesamt befindet sie sich in einer schwachen Phase. Seit dem Hoch im Januar mit 34 € beträgt der Kursverlust rund -11%. Wo liegt der faire Wert? Gewinnsprung erzielt Die Strategie der Deutschen Bank zahlt sich immer mehr aus. Das Management um Christian Sewing trimmt die Bank auf höhere Erträge. Der Gewinn vor Steuern stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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