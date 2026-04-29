XRP hat nach der jüngsten Aufwärtsbewegung spürbar korrigiert. Während ein Teil der Unterseite bereits abgearbeitet wurde, baut sich auf der Oberseite neue Liquidität auf. Der Markt bewegt sich damit aktuell zwischen zwei Bereichen, die kurzfristig für Bewegung sorgen können. XRP-Analyse: Liquiditätszonen rücken in den Fokus XRP notiert aktuell bei rund 1,39 US$ und hat nach dem Hoch oberhalb von 1,44 US$ spürbar korrigiert. Dabei wurde die Liquiditätszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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