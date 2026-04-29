Können wir Autos bald als riesige Beamer nutzen? Diesen Plan verfolgt aktuell Huawei und stellt eine neue Version einer besonderen Scheinwerfertechnologie vor. Welche Möglichkeiten sich daraus noch ergeben. In China gibt es mittlerweile zahlreiche Autohersteller, die durch ihre günstigen Fahrzeuge mit spannenden Technologien überzeugen wollen - gerade im Bereich der E-Autos. Eines der Unternehmen, das selbst die technologische Innovation in den eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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