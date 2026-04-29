© Foto: Virginia Mayo/AP/dpaSchwache Nachfrage, US-Zölle und Preisdruck belasten Volvo Cars. Doch beim neuen Elektro-SUV EX60 liegen die Bestellungen über Plan.Der schwedische Autobauer Volvo Cars hadert weiter mit einer schwachen Nachfrage. Der Umsatz im ersten Quartal fiel im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 72,6 Milliarden schwedische Kronen (6,7 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mitteilte. Die Verkäufe an Endkunden sackten um elf Prozent auf rund 153,3 Tausend Fahrzeuge ab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte um 17 Prozent auf 1,6 Milliarden Kronen (148 Millionen Euro) ab. Die entsprechende Marge lag mit 2,2 Prozent noch etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Citi-Analyst Ross …Den vollständigen Artikel lesen
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