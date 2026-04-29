Mercedes-Benz ist mit einem Dämpfer ins Jahr 2026 gestartet. Umsatz und Gewinn gingen zurück, dennoch schnitt der Konzern besser ab als erwartet. An der Börse zeigt sich jedoch ein wechselhaftes Bild.Zahlen unter Druck aber besser als gedachtIm ersten Quartal 2026 sank der Konzernumsatz um knapp 5% auf 31,6 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis EBIT fiel um rund 17% auf 1,90 Mrd. Euro und lag damit über den Prognosen von etwa 1,6 Mrd. Euro. Unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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