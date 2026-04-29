Grünwald / Magdeburg (ots) -Die e3 New Energy GmbH wird Teil der nrg+ (https://nrgplus.de) Gruppe. Mit der Integration stärkt nrg+ seine Position im Bereich Wärmepumpe, erweitert seine überregionale Aufstellung und baut insbesondere seine Aktivitäten im Mehrfamilienhaus-Segment weiter aus.Das Unternehmen mit Sitz in Magdeburg ist auf die Planung und Installation von Wärmepumpensystemen spezialisiert und setzt Projekte bundesweit um. Ergänzend werden häufig auch Photovoltaikanlagen installiert, die die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpen weiter verbessern.E3 New Energy wurde 2022 gegründet und hat sich in kurzer Zeit zu einem dynamisch wachsenden Anbieter im deutschen Wärmepumpenmarkt entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 70 Mitarbeitende.E3 wird innerhalb der Gruppe als eigenständiges Unternehmen weitergeführt.Mehrfamilienhäuser als wachsendes MarktsegmentWährend sich Wärmepumpen im Einfamilienhaus weitgehend etabliert haben, rücken Mehrfamilienhäuser als nächster zentraler Anwendungsbereich in den Fokus - bei zugleich deutlich höherer Komplexität und stark wachsender Nachfrage.Genau hier liegt der besondere Fokus von e3: Typische Projekte umfassen Gebäude mit 10 bis 40 Wohneinheiten. Aktuell realisiert e3 10 bis 15 Umrüstungen pro Monat.Im Vergleich zum Einfamilienhaus sind Projekte im Mehrfamilienbereich deutlich komplexer. Sie erfordern unter anderem höhere Anforderungen an Planung und Auslegung sowie die Berücksichtigung spezifischer technischer Aspekte, etwa bei der Frischwasserbereitung. E3 hat dafür gezielt eigene Planungskompetenz aufgebaut."Gerade im Mehrfamilienhaus sehen wir, dass viele Projekte an der Komplexität in Planung und Umsetzung scheitern. Gleichzeitig übersteigt die Nachfrage vielerorts bereits die verfügbaren Kapazitäten. Wir haben früh begonnen, dafür eigene Strukturen aufzubauen - und wollen diese gemeinsam mit nrg+ weiter skalieren", sagt Sebastian Thiede, Geschäftsführer von e3 New Energy.Auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle: Förderprogramme - etwa über die KfW - sowie Finanzierungslösungen tragen zur Umsetzbarkeit bei. Gleichzeitig kann die Umrüstung auf moderne Wärmelösungen zu einer deutlichen Wertsteigerung von Bestandsimmobilien führen.Plattformansatz bleibt unverändertnrg+ (https://nrgplus.de) verfolgt weiterhin das Ziel, erfolgreiche Unternehmen im Bereich Energietechnik als starke, eigenständige Einheiten innerhalb der Gruppe langfristig zu entwickeln.Die einzelnen Gesellschaften bleiben eigenständig am Markt aktiv und verantworten ihr operatives Geschäft weiterhin selbst. Gleichzeitig werden zentrale, für das Wachstum entscheidende Themen - etwa Einkauf, Systeme, Finanzierungslösungen und Energiemanagement - für die gesamte Gruppe aufgebaut und den Unternehmen zur Verfügung gestellt."Vor allem in anspruchsvolleren Segmenten geht es nicht nur um einzelne Projekte, sondern um skalierbare Strukturen. Mit unserem Plattformansatz unterstützen wir unsere Partnerunternehmen gezielt beim weiteren Wachstum", sagt Andreas Durth, Geschäftsführer von nrg+.Über nrg+nrg+ (https://nrgplus.de) (Nextgen Renewable Group) ist eine unternehmerische Plattform für regionale Unternehmen im Bereich Wärmepumpen und Photovoltaik. Die Gruppe fokussiert sich auf integrierte Energielösungen im Gebäude. Sie verbindet operative Eigenständigkeit der Beteiligungen mit gezielter Unterstützung in zentralen Funktionen wie Einkauf, Recruiting und digitalem Marketing. Ihr Ziel ist es, erfolgreiche mittelständische Betriebe langfristig zu stärken und gemeinsam nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.https://nrgplus.dePressekontakt:Andreas DurthGeschäftsführerE-Mail: andreas.durth@nrgplus.deTel.: 0160 94980280Donovan StreicherHead of M&AE-Mail: donovan.streicher@nrgplus.deOriginal-Content von: nrg+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182462/6265456