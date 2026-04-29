Viele Smartphones laufen noch mit älteren Android-Versionen. Wer den beliebtesten Messenger Deutschlands nutzen möchte, muss jetzt allerdings wechseln, denn bald wird nur noch Android 6 und neuer unterstützt. Whatsapp ist der meistgenutzte Messenger in Deutschland. Laut einem Bericht des WDR nutzen rund 60 Millionen Menschen in Deutschland die App täglich. Um auch in Zukunft neue Funktionen anbieten zu können, stellt Whatsapp bald die Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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