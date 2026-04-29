Oslo ist die Hauptstadt mit dem weltweit höchsten E-Auto-Anteil. Was bisher kaum bekannt war: An öffentlichen AC-Ladern zahlten die Hauptstädter bisher nach Zeit. Das ändert sich gerade: Am 22. April hat die Stadt mit der Einführung eines neuen kWh-abhängigen Preismodells begonnen. Die Zeit spielt aber auch im neuen Preis-Mix weiter eine (kleine) Rolle. Oslo hat vergangene Woche mit der Einführung seines neuen AC-Preismodells begonnen und will es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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