© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-BildfunkDie Inflation in Deutschland steigt weniger stark als erwartet. Für die EZB kommt das zur richtigen Zeit. Doch der Iran-Krieg, hohe Energiepreise und neue Eurozonen-Daten könnten alles ändern.Die Inflation in Deutschland ist im April weniger stark gestiegen als erwartet. Das stützt die Europäische Zentralbank darin, eine mögliche Zinserhöhung wegen des Iran-Kriegs zunächst aufzuschieben. Die Verbraucherpreise lagen im April 2,9 Prozent über dem Vorjahr. Im März hatte die Teuerung 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten laut einer Bloomberg-Umfrage mit 3,1 Prozent gerechnet. Regionale Daten deuteten darauf hin, dass günstigere Pauschalreisen höhere Kosten für Kraftstoff und Heizung teilweise …Den vollständigen Artikel lesen
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