Mainz (ots) -Kurz vor den finalen Verhandlungen gab es noch einmal Beschimpfungen und Maximalforderungen von Bärbel Bas, Markus Söder und Lars Klingbeil. Auch wenn die Minister der Regierung am Mittwoch "Eckwerte" für den Haushalt und ein Sparpaket für die Gesundheit im Kabinett beschlossen haben, erreicht ist damit nicht so sehr viel, denn die Abgeordneten von Union und SPD wetzen schon die Messer. "Land in Not, Merz in Nöten - Reform-Chaos statt Wirtschaftswunder?" lautet am Donnerstag, 30. April 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Was der Kanzler mit "Detaildiskussionen zum Haushalt" ankündigt, hat das Zeug für neuen, handfesten Streit. Und wenn das mit Steuer, Pflege und Rente dann so weiter geht, könnten Bürger und Wirtschaft vielleicht endgültig die Geduld verlieren. Hat die Koalition einen größeren Plan? Wen will sie belasten und wen entlasten? Bringt sie so das Wachstum zurück - und das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Johannes Winkel, Chef der Jungen Union, FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov und die Journalistin Melanie Amann von der Funke Mediengruppe.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6265496