Die Sportartikelbranche steckt in der Krise, doch nicht alle Unternehmen leiden gleichermaßen. Ist Adidas längst wieder in der Erfolgsspur?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|150,05
|150,15
|15:34
|150,05
|150,15
|15:34
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:27
|Kopin: 50 % in 5 Tagen: Seagate: Branche bekommt Flügel, Adidas: Liefert und Deutsche Bank unter Druck
|Die Zahlen der Deutschen Bank lesen sich gut und enthalten Rekorde. Trotzdem verliert die Aktie weiter an Boden. Wo ist das Haar in der Suppe? Bei Mercedes ist es schnell gefunden, deshalb dreht die...
► Artikel lesen
|15:27
|Rekorde und Rendite: Dreht Adidas jetzt richtig auf?
|Adidas startet mit überraschend starken Zahlen in das Jahr 2026. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds gelingt es dem Konzern, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern. Gleichzeitig rückt ein spektakuläres...
► Artikel lesen
|15:20
|dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.04.2026 - 15.15 Uhr
| ROUNDUP 2: Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und dem starken Euro getrotzt...
► Artikel lesen
|15:11
|Anleger haben wieder mehr Zutrauen in den Erfolg von Adidas
|15:06
|Adidas: Endlich wieder in der Erfolgsspur?
|Die Sportartikelbranche steckt in der Krise, doch nicht alle Unternehmen leiden gleichermaßen. Ist Adidas längst wieder in der Erfolgsspur Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|149,80
|0,00 %