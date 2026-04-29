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KORREKTUR - Bekanntmachung zur Liquidation



29.04.2026 / 14:05 GMT/BST

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Die am 20. April 2026 veröffentlichte Ersatzmitteilung zur "Liquidation" wurde wie folgt geändert.



Es wurde eine Tabelle mit allen betroffenen Anteilsklassen hinzugefügt.



Alle weiteren Angaben bleiben unverändert. Der vollständige geänderte Text ist nachstehend aufgeführt.





JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV



Liquidation des JPMorgan ETFs (Ireland) - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - mit Wirkung zum 29. Mai 2026



Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der JPMorgan ETFs (Ireland) - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF (der "Teilfonds"), an dem Sie Anteile halten, liquidiert wird.

ISIN Share class Name IE0005FKEK99 JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (acc) IE000HZSZFP6 JPM Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF - USD (dist)

Ihr Teilfonds trägt lediglich die Kosten für Wertpapiertransaktionen; alle sonstigen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Um einen geordneten und effizienten Liquidationsprozess zu gewährleisten, kann Ihr Teilfonds bereits im Zeitraum vor dem Liquidationstermin mit der Veräußerung der Bestände beginnen. Ausschließlich in Bezug auf die Ausschüttung von Anteilsklassen erfolgt die Auszahlung der Schlussdividende am 8. Mai 2026. Alle zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht ausgeschütteten Erträge werden im Rahmen des Liquidationserlöses ausgezahlt: Share Class Name Share Class Currency ISIN Ex Date Record Date Pay Date Dividend per share rate JPM Green Social Sustainable Bond Active

UCITS ETF - USD (dist) USD IE000HZSZFP6 09/04/2026 10/04/2026 08/05/2026 0.7988

Um das vollständige Dokument einschließlich der den Aktionären zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, fügen Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers ein. https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/gssba-liquidation-17-04-26-en.pdf Anfragen: JPMorgan Christopher Moore +44 207 742 0044 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com



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