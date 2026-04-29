EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Die am 20. April 2026 veröffentlichte Ersatzmitteilung zur "Liquidation" wurde wie folgt geändert.
Ihr Teilfonds trägt lediglich die Kosten für Wertpapiertransaktionen; alle sonstigen mit der Liquidation verbundenen Kosten werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Um einen geordneten und effizienten Liquidationsprozess zu gewährleisten, kann Ihr Teilfonds bereits im Zeitraum vor dem Liquidationstermin mit der Veräußerung der Bestände beginnen.
Ausschließlich in Bezug auf die Ausschüttung von Anteilsklassen erfolgt die Auszahlung der Schlussdividende am 8. Mai 2026. Alle zum Zeitpunkt der Liquidation noch nicht ausgeschütteten Erträge werden im Rahmen des Liquidationserlöses ausgezahlt:
Um das vollständige Dokument einschließlich der den Aktionären zur Verfügung stehenden Optionen einzusehen, fügen Sie bitte die folgende URL in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/supplemental/notice-to-shareholders/gssba-liquidation-17-04-26-en.pdf
Anfragen:
JPMorgan
Christopher Moore
+44 207 742 0044
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29.04.2026 GMT/BST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2318044
|Ende der Mitteilung
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