Die Symrise-Aktie ist am Mittwoch einer der größten Gewinne im DAX. Sie verbessert sich aktuell um 5,2% und steht bei 77,50 €. Der Einbruch durch den Iran-Konflikt ist wieder vollständig ausgeglichen. Besitzt sie jetzt noch Potenzial? Schwacher Jahresauftakt Das erste Halbjahr ist traditionell das schwächste im Geschäftsjahr. Somit kam der Bericht zum ersten Quartal vom 29. April auch nicht überraschend. Und dennoch spricht der Konzern von soliden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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