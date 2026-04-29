Künftig soll die Fotobearbeitung auf dem iPhone und weiteren Apple-Geräten vereinfacht werden. Mit iOS 27 soll der Konzern deshalb neue KI-Features planen, die dir das Bearbeiten abnehmen. Was die Tools leisten sollen. Anfang Juni 2026 wird die nächste WWDC von Apple abgehalten. Mit dem Event dürfte auch die Vorstellung von iOS 27 einhergehen, das wohl zuerst auf den kommenden iPhones erscheint. Schon jetzt sind erste Informationen zu iOS 27 durchgesickert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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