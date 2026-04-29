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tick Trading Software AG: Hauptversammlung stimmt Dividendenausschüttung von 0,85 EUR je Aktie zu



29.04.2026 / 15:13 CET/CEST

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tick Trading Software AG: Hauptversammlung stimmt Dividendenausschüttung von 0,85 EUR je Aktie zu Düsseldorf, den 29.04.2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 28. April 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,50 EUR) beschlossen. Die Dividende wird voraussichtlich am 4. Mai 2026 ausgezahlt. Zudem wurde Frau Miriam Schäfer in ihrem Mandat bestätigt und für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2024/2025 entlastet. Auch allen weiteren Tagesordnungspunkten wurde mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Es waren 891.650 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Das entspricht 44,29 % des eingetragenen Grundkapitals. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand das laufende Transformationsjahr. Vorstand Martin Lüttich erläuterte den Anwesenden die zukünftige Ausrichtung der tick-TS AG und betonte das Ziel, die Ertragsbasis zu verbreitern, neue Umsatzquellen zu erschließen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Das Unternehmen verfügt über eine etablierte Marktposition im Bereich Software für den Wertpapierhandel und die -abwicklung sowie über ein starkes Team mit tiefgehendem Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Diese Kompetenzen sollen künftig stärker im Markt adressiert werden. Ein zentraler Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung ist der Ausbau des Consultinggeschäfts. Mit diesem zweiten Standbein ergänzt die Gesellschaft ihr bestehendes Softwaregeschäft um Beratungsleistungen für Unternehmen im Finanzsektor. Der Bereich ist erfolgreich gestartet. Dies war ein wesentlicher Treiber für die kürzlich erfolgte Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Die tick-TS AG erwartet nun einen Jahresüberschuss zwischen 800.000 EUR und 1.200.000 EUR. "Wir stellen unser Geschäftsmodell resilienter auf und erschließen zusätzliche Wachstumspotenziale. Die Transformation ist kein Selbstzweck, sondern der Weg in eine erfolgreiche und stabile Zukunft", so Martin Lüttich, Vorstand der tick Trading Software AG. "Dann wird die tick-TS nicht nur robuster sein als heute, sondern auch wertvoller. Die Erfolge der jüngsten Zeit bestätigen deutlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben." Teil der Transformation ist es außerdem, die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft zu erhöhen. Daher beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Aufhebung der Vollausschüttungspolitik. Eine verlässliche Ausschüttung soll auch künftig erfolgen. Daneben soll Kapital für Investitionen in die Weiterentwicklung des Unternehmens aufgebaut werden. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 stehen unter https://www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar.



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