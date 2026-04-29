Die Einrichtung wird die regionale Präsenz des Unternehmens ausbauen und das Prüfspektrum um großtechnische Industrieanlagen und -geräte sowie um Medizin-, Konsum- und Automobilprodukte erweitern.

UL Solutions hat in Neu-Isenburg den ersten Spatenstich für ein neues Labor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und drahtlose Kommunikation gesetzt, um die regionalen Kapazitäten für die Prüfung großer, leistungsstarker vernetzter Produkte zu erweitern.

Diese Investition unterstreicht das Engagement von UL Solutions, Kunden dabei zu unterstützen, sich an den raschen technologischen Wandel, die sich weiterentwickelnden Compliance-Standards und die sich verändernden Markterwartungen anzupassen, insbesondere in den Bereichen Produktkonnektivität, Cybersicherheit, Datenresilienz und KI.

Die neue Einrichtung wird es europäischen Kunden ermöglichen, größere und komplexere Systeme in unmittelbarer Nähe zu Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorten zu prüfen, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht und gleichzeitig Entwicklungsrisiken, Kosten sowie die Abhängigkeit von Prüfungen außerhalb der Region verringert.

UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute den ersten Spatenstich für ein neues Prüflabor für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und drahtlose Kommunikation in Neu-Isenburg bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine Prüfkapazitäten für große, leistungsstarke Industrieanlagen und -geräte sowie für medizinische Produkte, Konsumgüter und Automobilprodukte.

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Anlässlich der weiteren Expansion und Investitionen von UL Solutions in Deutschland nahmen Präsidentin und CEO Jennifer Scanlon, Finanzvorstand Ryan Robinson sowie weitere Führungskräfte von UL Solutions gemeinsam mit Dirk Gene Hagelstein, Bürgermeister von Neu-Isenburg, und Oliver Quilling, Landrat des Landkreises Offenbach, am ersten Spatenstich für das neue Prüflabor des Unternehmens teil, das Mitte 2027 eröffnet werden soll.

"Unsere Investition in diese spannende neue hochmoderne Einrichtung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden dort zu helfen, wo sie sich befinden", sagte Präsidentin und CEO Jennifer Scanlon. "Durch den Ausbau unserer Kapazitäten für hochmoderne EMV- und Funkprüfungen in Deutschland zeigen wir einmal mehr, wie eng wir mit Innovatoren zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, schneller voranzukommen, neue Märkte zu erschließen und weltweit sicherere, vernetztere Produkte auf den Markt zu bringen."

Das Labor wird strategisch günstig im industriellen Kernland Deutschlands angesiedelt sein und über mehrere Großkammern sowie eine Grundfläche verfügen, die für zukünftige Erweiterungen ausgelegt ist. Diese Investition unterstreicht das Bestreben von UL Solutions, sich an den sich wandelnden Bedarf der Kunden anzupassen und diesen zu antizipieren, während diese in zunehmendem Maße vernetzte Produkte entwickeln und sich mit rasanten technologischen Innovationen, den sich wandelnden Compliance-Standards und sich verändernden Markterwartungen auf globalen Märkten auseinandersetzen.

Das neue Labor befindet sich auf dem bestehenden Campus von UL Solutions in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main und wird den Standort als Kompetenzzentrum weiter stärken, indem es modernste Prüf- und Zertifizierungsverfahren sowie technische Expertise an einem Ort vereint. Der erweiterte Campus wird den Kunden einen effizienten Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen, die hinsichtlich Sicherheit, Leistung, Zuverlässigkeit sowie des globalen Marktzugangs unterstützen.

Die Nachfrage nach lokalen, groß angelegten EMV- und Funkprüfungen in Europa wächst weiter, da die Produktentwicklung an Fahrt gewinnt und Systeme zunehmend vernetzt, softwaregestützt und datengesteuert sind. Hersteller aus den Bereichen industrielle Automatisierung, Medizintechnik, Energiesysteme und anderen regulierten Branchen sehen sich mit steigenden Anforderungen hinsichtlich der Produktvernetzung konfrontiert, darunter Cybersicherheit, Datenresilienz und der Einsatz von KI-gestützten Funktionen.

Dank der erweiterten regionalen Kapazitäten können Kunden in Europa größere und komplexere Systeme prüfen lassen, was eine schnellere und sicherere Markteinführung ermöglicht. Diese Investition schließt eine lokale Kapazitätslücke für groß angelegte EMV-Prüfungen, erweitert die Präsenz von UL Solutions in einem strategisch wichtigen Markt, stärkt die europäische Prüfinfrastruktur und unterstützt das Wachstum globaler Kunden, die in regulierten Branchen tätig sind.

Das Labor, das voraussichtlich Mitte 2027 seinen Betrieb aufnehmen wird, wird über mehrere Prüfkammern verfügen, darunter eine 10 Meter lange Kammer, die für die Prüfung von Geräten mit einer Länge von bis zu 4 Metern und einem Gewicht von bis zu 5 Tonnen ausgelegt ist und eine Strombelastbarkeit von bis zu 200 Ampere pro Phase aufweist. Der Standort wird zudem hochmoderne Prüfdienstleistungen für drahtlose Technologien wie WLAN, Bluetooth, Mobilfunk- und Handynetze, GPS und RFID anbieten und so die Validierung vernetzter Technologien unter realen Bedingungen ermöglichen.

Zu den Produkten, die in der Einrichtung geprüft werden sollen, gehören voraussichtlich industrielle und elektrische Systeme, medizinische Geräte, Telekommunikationsausrüstung sowie Automobilkomponenten wie Radarsensoren und Infotainmentsysteme.

Das umweltfreundliche Design des Gebäudes umfasst eine Solaranlage auf dem Dach, moderne Gebäudesteuerungssysteme sowie ein Versickerungssystem, das Regenwasser in den Boden zurückleitet. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass es den aktuellen deutschen Wärmedämmstandards entspricht, um die Energieeffizienz zu erhöhen und den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Nach Fertigstellung wird das Labor sowohl kommerzielle als auch technische Teams beherbergen und Teil des globalen Netzwerks von EMV- und Funkprüfeinrichtungen von UL Solutions in Asien, Europa, Mexiko, Großbritannien und den Vereinigten Staaten werden.

Über UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angewandten Sicherheitswissenschaft verwandelt UL Solutions (NYSE: ULS) Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, Beratungsangebote sowie Softwarelösungen an, um die Produktinnovation und das Unternehmenswachstum unserer Kunden zu unterstützen. Das UL-Prüfzeichen gilt als anerkanntes Vertrauenssiegel für die Produkte unserer Kunden und steht für unser unerschütterliches Engagement für die Umsetzung unserer Sicherheitsziele. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil. Weitere Informationen über UL Solutions.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu gehören unter anderem Aussagen zum geplanten Bau und zur Eröffnung eines neuen Labors. Diese Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereichten Unterlagen, darunter unser Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen oder künftige Ereignisse, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen auswirken, widerzuspiegeln, außer im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang.

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