In einer bahnbrechenden Errungenschaft für die internationale Weltraumforschung haben Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. und die Universität Leicester die erste historische Fertigung eines vollmaßstäblichen Kerns für eine mit Americium betriebene Radioisotopen-Heizvorrichtung (RHU) abgeschlossen, der aus keramischen Americium-241-Pellets in einer metallenen Sicherheitshülle besteht. Dieser Durchbruch baut auf der erfolgreichen Americium-Pelletierung Ende 2025 sowie auf zwei Jahrzehnten Erfahrung des Teams aus Leicester bei der Entwicklung von Americium-Raumfahrt-Kernkraftsystemen auf.

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QSA Global and Perpetual Atomics Team

Entstanden aus ENDURE, einem Projekt der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), und als Teil einer transatlantischen Zusammenarbeit, bildet diese Errungenschaft den Grundstein für einen industriellen Weg zur Bereitstellung von Radioisotopen-Energiesystemen für Raumfahrzeuge, die es diesen ermöglichen, in den extremsten Umgebungen des Sonnensystems zu überleben und zu gedeihen. Die Pellets werden nun im Rahmen des Zertifizierungsprozesses der RHU verschiedenen Charakterisierungen unterzogen.

Durch die Kombination der bahnbrechenden Forschung des Perpetual Atomics-Teams mit der bedeutenden Fachkompetenz im Nuklearbereich und der industriellen Fertigungsexzellenz des US-amerikanischen Unternehmens QSA Global hat das Team eine jahrzehntelange Herausforderung gelöst: die Umwandlung von Americium einem nachhaltigen Nebenprodukt der Nuklearindustrie in eine hochdichte keramische Brennstoffform, die industriell skalierbar ist und die nächste Generation von Weltraummissionen mit Energie versorgen kann.

Der Durchbruch: Ein missionskritischer Meilenstein

Die in Großbritannien entwickelte 3-W-RHU stellt einen grundlegenden Wandel in der Energieversorgung der Weltraumforschung dar und setzt einen Standard für radioisotopische Energiesysteme.

Mithilfe eines proprietären, industriell skalierbaren Keramik-Pelletierungsverfahrens haben die Partner eine Brennstoffquelle geschaffen, die äußerst stabil und robust ist. Dies eröffnet Wege für die Integration in missionskritische Hardware und für die kommerzielle Produktion von RHUs.

Diese Americium-RHU bietet eine beispiellose Langlebigkeit, die sicherstellt, dass wissenschaftliche Instrumente betriebsbereit bleiben, und erschließt so die dunklen, gefrorenen Winkel des Mondes, des Mars und der äußeren Planeten. Diese Einheiten liefern eine konstante Wärmequelle, die keinerlei Wartung erfordert, und ermöglichen es Rovern und Landern, "die Nacht zu überstehen".

Dr. Ramy Mesalam, CTO von Perpetual Atomics, sagte: "Dies ist mehr als ein technischer Erfolg; es ist die Geburt einer neuen globalen Lieferkette für Weltraum-Energiesysteme. Mit der Lieferung des weltweit ersten Americium-RHU-Heizkerns im Produktionsmaßstab haben wir bewiesen, dass wir visionäre Wissenschaft in Rekordzeit in einsatzfähige Hardware umsetzen können."

Joe Lapinskas, Direktor für Innovation und Marketing bei QSA Global, fügte hinzu: "Diese Zusammenarbeit steht für das Beste an Innovation und Kooperation. Durch die Kombination unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Herstellung hochzuverlässiger Energiequellen mit der Deep-Space-Expertise von Perpetual Atomics haben wir ein Produkt geschaffen, das die Zukunft der Planetenforschung prägen wird."

Prof. Richard Ambrosi, CSO von Perpetual Atomics, sagte: "Die fantastischen technischen Teams, das über Jahrzehnte aufgebaute Know-how und die Zusammenarbeit haben diesen Erfolg möglich gemacht. Die Sorgfalt, die für die Entwicklung von nuklearen Energiesystemen für den Weltraum erforderlich ist, und die Bedeutung der Menschen, die das Herzstück des Programms bilden, dürfen nicht unterschätzt werden."

William Wells, Chief Executive Officer von Space Park Leicester, dem Wissenschafts- und Innovationszentrum der University of Leicester, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, Perpetual Atomics das Umfeld geboten zu haben, in dem das Unternehmen seine kommerziellen Aktivitäten ausbauen und zu einem globalen Unternehmen werden konnte."

"Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Space Park Leicester als Drehscheibe für Innovationen im Weltraumsektor und für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft fungiert."

Matthew Cook, Leiter der Abteilung Weltraumforschung bei der britischen Weltraumagentur, sagte: "Die heutige Ankündigung von Perpetual Atomics und QSA Global ist ein entscheidender Schritt, um die weltweit führenden Fähigkeiten Großbritanniens im Bereich der auf Americium basierenden Radioisotop-Heizgeräte zu demonstrieren, die von der britischen Weltraumagentur in Zusammenarbeit mit den USA über das ENDURE-Programm der Europäischen Weltraumorganisation finanziert werden."

"Dieses Design soll auf der in Europa gebauten Rosalind-Franklin-Mission zum Mars zum Einsatz kommen, doch seine Bedeutung endet nicht beim Mars. Diese Technologie wird auch ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige europäische Präsenz auf dem Mond sein und Möglichkeiten eröffnen, die bisher einfach unerreichbar waren."

Über Perpetual Atomics: Perpetual Atomics ist ein Spin-off der University of Leicester mit Sitz im Space Park Leicester und Marktführer im Bereich der auf Americium basierenden Radioisotopen-Energieversorgung. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Americium-basierten nuklearen Weltraumsysteme bietet das Unternehmen thermische und elektrische Lösungen für die rauesten Umgebungen im Weltraum.

Über QSA Global, Inc. QSA Global mit Sitz in Burlington, Massachusetts, ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Strahlungsquellen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in stark regulierten Branchen bildet QSA Global das industrielle Rückgrat für missionskritische Isotopenanwendungen.

Über den Space Park Leicester: Der Space Park Leicester, das 100 Millionen Pfund teure Wissenschafts- und Innovationszentrum der University of Leicester, ist ein weltweit führender Cluster für Weltraumforschung, Unternehmen und Bildung.

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