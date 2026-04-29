Düsseldorf (ots) -- Rekordergebnis: 715 Mio. Euro Gewinn vor Steuern (+17,7%)- Kauf der OLB und Start des gruppeneigenen Versicherungsgeschäfts markieren entscheidende strategische Meilensteine zur Universalbank- Firmenkunden als Wachstumstreiber: Leasing-Sparte erstmals über 2 Mrd. Euro Anlagevermögen, Factoring über 50 Mrd. Ankaufvolumen- Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf sehr niedrigem Niveau- Den ausführlichen Jahresbericht 2025 finden Sie hier. (https://targobank-magazin.de/wp-content/uploads/2026/04/TARGOBANK-Jahresbericht-2025_final-BF.pdf)Die TARGOBANK Gruppe hat 2025 das erfolgreichste Jahr ihrer Unternehmensgeschichte abgeschlossen: Mit einem Jahresergebnis von 715 Millionen Euro vor Steuern erreicht sie ein neues Allzeithoch und übertrifft den Vorjahreswert deutlich um 17,7 Prozent (2024: 607 Millionen Euro). Die Bilanzsumme erhöhte sich zugleich um 6 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro (2024: 45 Milliarden Euro). Zu diesem Rekordergebnis trugen neben dem Privatkundengeschäft und der TARGOBANK Autobank insbesondere das kontinuierlich wachsende Firmenkundengeschäft mit den Bereichen Leasing, Factoring und Corporate Banking bei. Die TARGOBANK Gruppe umfasst die TARGO Deutschland GmbH sowie ihre operativen Tochtergesellschaften - ohne die Oldenburgische Landesbank (OLB). Im Berichtsjahr hatte die Holding TARGO Deutschland GmbH den Erwerb der OLB angekündigt und vollständig vorbereitet, sodass die Transaktion zum Jahresbeginn 2026 abgeschlossen werden konnte. Mit dem Abschluss der Akquisition der OLB und dem Start des neuen Geschäftsfelds Versicherungen, in Kooperation mit dem gruppeneigenen Versicherungsangebot der Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Deutschland, betrachtet die Gruppe den geplanten Umbau zur breit diversifizierten Universalbank im Wesentlichen als vollzogen."Die TARGOBANK ist sehr profitabel - wir errichten ein großes und stabiles Haus, das den Anforderungen der Zukunft gerüstet ist. Unsere französische Muttergesellschaft Crédit Mutuel Alliance Fédérale unterstützt diese Transformation substanziell. Die Investitionen in die Universalbank, als die wir uns inzwischen betrachten dürfen, zeigen bereits heute, dass dieses Modell tragfähig ist", erklärt Isabelle Chevelard, CEO der TARGOBANK und der TARGO Deutschland GmbH.Signifikantes Wachstum in allen GeschäftsbereichenDie TARGOBANK Gruppe konnte im Jahr 2025 in allen wesentlichen Geschäftsfeldern ein deutliches Wachstum verzeichnen. Im Privatkundengeschäft wurden Konsumentenkredite im Rekordvolumen von 20,3 Milliarden Euro herausgelegt. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage entspricht dies einer Steigerung um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 19,7 Milliarden Euro).Auch die Einlagen aller Privatkundinnen und -kunden erreichten mit 32,9 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert (2024: 32,1 Milliarden Euro). Bei den Festgeldern stieg das Volumen um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro (2024: 7,76 Milliarden Euro), während das Volumen bei den Tagesgeldern mit 12,4 Milliarden Euro (2024: 13 Milliarden Euro) leicht rückläufig war.Das Volumen aller Wertpapier-Depots wuchs 2025 um 12 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro (2024: 19,9 Milliarden Euro). Davon entfielen 7,17 Milliarden Euro auf Fonds, die um 8 Prozent zulegten. ETFs verzeichneten mit einem Plus von 23 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro ein besonders starkes Wachstum. Das Plus-Depot wuchs sowohl in der Anzahl (plus 7 Prozent) als auch im Volumen (plus 9 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro). Noch dynamischer entwickelten sich die Direkt-Depots: Die Anzahl stieg um 11 Prozent, das Volumen um knapp 29 Prozent auf 389 Millionen Euro. Die Zahl der Starter-Depots erhöhte sich um 34 Prozent, die der Junior-Depots sogar um 56 Prozent. Insgesamt legte die Zahl der Investment-Sparpläne um knapp 27 Prozent zu.Steigende FinanzierungsvoluminaIm Geschäftskundenbereich erzielte die TARGOBANK Autobank im zehnten Jahr ihres Bestehens mit einem Finanzierungsvolumen von über 1,62 Milliarden Euro (2024: 1,46 Milliarden Euro) erneut einen Höchstwert. Ebenfalls vor zehn Jahren startete die TARGOBANK Gruppe mit dem Bereich Strategische Kooperationen die Zusammenarbeit mit Kreditvermittlern; hier wurde mit einem Kreditvolumen von knapp 334 Millionen Euro ein Zuwachs von 16 Prozent erzielt.Im Firmenkundenbereich überschritt das Anlagevermögen der Leasing-Sparte 2025 mit 2,06 Milliarden Euro erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke. Die Zahl der vorwiegend mittelständischen Kunden stieg um 5 Prozent auf über 44.000. In der Factoring-Sparte lag das Volumen von angekauften Forderungen 2025 bei über 50 Milliarden Euro. Das Corporate Banking generierte mehr als 700 Millionen Euro Neugeschäft im Kreditbereich. Insgesamt tragen diese drei Einheiten inzwischen über 30 Prozent des gesamten Kreditvolumens der Gruppe. TARGOBANK Corporate Banking profitiert von der europäischen Ausrichtung der Crédit Mutuel Alliance Fédérale und der engen Zusammenarbeit mit der französischen Schwester CIC CIB. Insbesondere bei großen internationalen Unternehmen und strukturierten Finanzierungen kann die Bank ihre Kunden dadurch umfassend unterstützen.Grundlagen für neues Marktpotenzial geschaffenÜber die starken operativen Kennzahlen hinaus hat die TARGO Deutschland GmbH im Berichtsjahr entscheidende strategische Fortschritte erzielt: Im Juni 2025 erhielt die deutsche Tochtergesellschaft von Groupe Assurances du Crédit Mutuel (ACM) die Zulassung der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Damit kann die TARGOBANK Versicherungen der ACM Deutschland über ihr eigenes Filialnetz anbieten - ein in Frankreich, Heimat der Mutter Crédit Mutuel Alliance Fédérale, seit Jahrzehnten erfolgreiches Bancassurance-Modell. Die im Jahr 2025 umfassend vorbereitete Übernahme der Oldenburgische Landesbank diversifiziert das Geschäftsmodell entscheidend."Mit der Übernahme der OLB ist in der deutschen Bankenlandschaft eine neue Größe am Markt entstanden. Nach Bilanzsumme zählen wir zu den Top Ten der privaten Banken in Deutschland. Wir wachsen dabei nicht nur quantitativ, sondern gewinnen vor allem zusätzliche Fähigkeiten und neue Chancen", so Isabelle Chevelard weiter.Effizient und verantwortungsvollTrotz umfangreicher Investitionen in neue Geschäftsfelder, zusätzliche Mitarbeitende, Standorte und neue Technologien liegt das Aufwand-Ertrag-Verhältnis mit 47,4 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau. Die geringen Betriebskosten resultieren unter anderem aus frühzeitigen Investitionen in Digitalisierung und Automatisierung. Wichtige Maßnahmen im Berichtsjahr waren unter anderem die Gründung einer bankeigenen AI Factory zur Nutzung Künstlicher Intelligenz sowie die Einrichtung eines neuen Dienstleistungszentrums in Münster als Ergänzung zum Standort Duisburg.Auch die Corporate-Social-Responsibility-Strategie wurde im Jahr 2025 weiterentwickelt: Künftig werden auch Emissionen aus finanzierten Kundenprojekten in die Berechnung des CO2-Fußabdrucks einbezogen. Mehr als 600 gemeinnützige Organisationen wurden jeweils mit Spenden unterstützt. Die TARGOBANK Stiftung vergab 60 Deutschlandstipendien und kündigte die Förderung von 13 Forschungsprojekten zum Thema "Planetary Health" an.Zum 19. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet, bekennt sich die TARGOBANK Gruppe mit ihren 7.700 Mitarbeitenden (2024: 7.400) klar zu Vielfalt und Chancengleichheit. 238 Auszubildende und dual Studierende starteten 2025 ihre berufliche Laufbahn bei der Bank.Über TARGOBANKDie TARGOBANK ist Teil der TARGO Deutschland GmbH und verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut rund 4 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst Konten und Karten, Kredite, Angebote zur Geld- und Vermögensanlage sowie Versicherungen (über die ACM Deutschland). Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen das Geschäftsmodell, darunter eine Autobank. Über Corporate Banking bietet die TARGOBANK Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung.Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland Standorte und ist online sowie telefonisch 24/7 erreichbar.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.700 Mitarbeiter*innen. Davon sind rund 3.000 in Duisburg beschäftigt, wo das Kundencenter und die IT angesiedelt sind. Hinzu kommen Büros in Mainz (Factoring) und Frankfurt (TARGOBANK Corporate Banking).Die TARGO Deutschland GmbH ist eine Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas.Mehr Informationen auf www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit über 79.000 Mitarbeitenden und 4.000 Filialen, die 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK und OLB in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationpressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78980/6265553