Die Stadt Dornbirn in Vorarlberg hat den Großteil ihrer Stadtbusflotte auf Elektroantrieb umgestellt. Insgesamt sind 18 Elektrobusse im Einsatz. Sie übernehmen den Großteil der Fahrten - rund 92 Prozent der Strecke werden bereits elektrisch gefahren. Damit gehört Dornbirn im österreichweiten Vergleich zu den Städten mit dem höchsten Anteil an E-Bussen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zum Einsatz kommen dabei Mercedes-Benz eCitaro und MAN Lion's ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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