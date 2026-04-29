Nach einem Vorfall, bei dem zahlreiche Robotaxis in Wuhan wegen eines Systemausfalls auf offenen Straße stehen geblieben sind, hat China nun offenbar die Vergabe neuer Lizenzen für autonome Fahrzeuge ausgesetzt. Die Anbieter und die lokalen Regierungen sollen zunächst Sicherheitsvorkehrungen verbessern, bevor es neue Lizenzen gibt. Am Abend des 31. März 2026 stoppten viele autonome Fahrzeuge des Anbieters Apollo Go des Internetkonzerns Baidu in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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