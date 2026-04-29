© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA ImagesTrotz schwächerer Konsumlaune liefert Garmin starke Zahlen. Das Unternehmen wächst stärker als erwartet und hält an seiner Jahresprognose fest. Garmin hat am Mittwoch für das erste Quartal einen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen der Analysten erzielt, was auf die starke Nachfrage nach fortschrittlichen Fitness-Wearables und das stetige Wachstum in den Geschäftsbereichen Luftfahrt und Schifffahrt zurückzuführen ist. Das Unternehmen konnte auch weiterhin Ausdauersportler, Outdoor-Begeisterte und gesundheitsbewusste Verbraucher, die nach Spezialgeräten suchen, für sich gewinnen, selbst in Zeiten sinkender Konsumausgaben in einigen Märkten. Die Konzentration auf hochwertige, …Den vollständigen Artikel lesen
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