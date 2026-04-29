München (ots) -Für das Unternehmen Stackfield ist es ein besonderes Ereignis. Ende April 2026 ist die Software-Schmiede aus der bayerischen Landeshauptstadt mit ihren ersten KI-Funktionen in ihrem Projektmanagement-Tool live gegangen. Nutzer können ab sofort durch diese Erweiterung mithilfe von KI Texte mit nur einem Klick in der Arbeitsoberfläche übersetzen, korrigieren oder anpassen - und das zum ersten Mal ganz ohne Sorgenfalten beim Blick auf die Datensicherheit.Anders als bei anderen Anbietern, die in hoher Geschwindigkeit KI-Erweiterungen auf den Markt gebracht haben, hat man bei Stackfield damit einen anderen Fokus gesetzt. Stackfield-CEO Cristian Mudure: "Unser Ziel war nicht nur, dass unsere KI-Funktionen einen greifbaren Mehrwert haben sollen, sondern auch, dass sie nach den höchsten Datenschutzvorgaben konzipiert sind".Er sieht das Angebot von Stackfield als Gegenpol zum Datenhunger internationaler Anbieter. "Wir hosten unser KI-Modell bei unserem langjährigen Partner IONOS ausschließlich in deutschen Rechenzentren, wodurch sie nur deutschem und europäischem Recht unterliegen". Die genutzten Modelle, darunter Llama oder die LLMs von Mistral, sind allesamt Open Source und somit eine souveräne Alternative zu proprietären Systemen.Mit diesem ersten Schritt soll es noch nicht getan sein. In Zukunft will der bayerische IT-Mittelständler die Funktionalitäten erweitern und verfeinern - bis hin zu KI-Agenten, die selbst in Unternehmen der kritischen Infrastruktur Einsatz finden können.Über StackfieldDas im Jahr 2012 in München gegründete Softwareunternehmen Stackfield positioniert sich als Anbieter einer sicheren und souveränen All-in-One-Plattform für digitale Zusammenarbeit. Ziel des Unternehmens ist es, Kollaboration und Projektmanagement nicht nur effizient, sondern auch ohne Kompromisse bei der Datensicherheit zu gestalten.Mit der Projektmanagementplattform "Stackfield" setzen sowohl Unternehmen als auch öffentliche Institutionen auf eine Lösung "Made in Germany". Über 10.000 Unternehmen vertrauen seit 2012 auf Stackfield, darunter etwa der Europa-Park, das Bayerische Rote Kreuz, die Universität Tübingen sowie zahlreiche Städte und Kommunen wie Nürnberg, Reutlingen oder Salzburg.Pressekontakt:Stackfield GmbHMaximiliansplatz 1780333 MünchenTelefon: +49 (0) 89 215 5058 40Email: presse[at]stackfield.comOriginal-Content von: Stackfield GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182464/6265583