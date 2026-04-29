Die Schwierigkeiten rund um die verschobenen Geschäftsberichte in Verbindung mit nahenden Kündigungen von Kreditlinien & Co. erfuhren unlängst eine weitere Entspannung. Dazu bemerkte mein Kollege Rudolf Schneider erst gestern - hier nachzulesen - die wesentlichsten Eckpunkte. Dementsprechend stellt sich auch unter Betrachtung der charttechnischen Situation eine interessante Konstellation dar, auf welche wir im Nachgang genauer eingehen werden. Turnaround-Chance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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