Wer ein Google Pixel besitzt, könnte aktuell Probleme mit der Akkulaufzeit der Geräte haben. Das geht aus Berichten von mehreren User:innen hervor, nachdem sie ein Update auf ihr Smartphone aufgespielt haben. Normalerweise sollten Updates die Performance eines Geräts verbessern, die Sicherheit erhöhen oder neue Features mit sich bringen. Das ist leider nicht immer der Fall. Gelegentlich bringen die Aktualisierungen auch selbst Bugs mit. So passiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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