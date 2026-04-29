© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnTUI startete stark ins Jahr - und verlor seitdem fast 30 Prozent. Steigende Energiekosten, Inflationsangst und geopoliitische Unsicherheit drücken den Kurs wieder Richtung 6 Euro auf ein neues Jahrestief.Die TUI-Aktie hat am Mittwoch ein neues Jahrestief markiert. Im Nachmittagshandel rutschte das Papier auf 6,14 Euro - ein Kursverlust von knapp 32 Prozent seit Jahresbeginn. Auslöser des jüngsten Kursrutsches: eine gesenkte Jahresprognose infolge der eskalierenden Lage im Nahen Osten. TUI hatte in der Vorwoche die Erwartungen für das zweite Quartal leicht zurückgenommen. Das Management begründet die Anpassung mit nachlassender Buchungsdynamik für betroffene Destinationen. Analysten von …Den vollständigen Artikel lesen
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