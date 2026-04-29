Nach einer langen Phase der Unsicherheit sendet der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA ein kräftiges Lebenszeichen. Während der gesamte Sektor durch neue Analystenkommentare, unter anderem zu Plug Power, frischen Aufwind erhält, setzt sich das Papier von Nel ASA mit einem Plus von über 7,6 Prozent an die Spitze der Bewegung. Mit einem aktuellen Kurs von 0,2395 Euro versucht die Aktie, den massiven Abwärtstrend der letzten Monate zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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