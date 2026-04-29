Die Aktie von Bloom Energy kennt derzeit kein Halten mehr. Nachdem das Unternehmen am Dienstag Quartalszahlen vorlegte, die die Erwartungen des Marktes nicht nur übertrafen, sondern förmlich pulverisierten, sprang das Papier zweistellig nach oben. Die Bilanz der letzten Monate ist atemberaubend: Allein auf Monatssicht steht ein Plus von rund 90 Prozent, auf Jahressicht hat sich der Wert mehr als verzehnfacht. Damit ist Bloom Energy der neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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