Die seit Jahren geplante REACH-Reform ist erst mal vom Tisch. Eine gute Nachricht für die Chemielobby, eine schlechte für die Zukunft. In der Chemiebranche gibt es was zu feiern. "Ein wichtiger Etappensieg", kommentiert der Verband der chemischen Industrie (VCI) die Entscheidung der EU-Kommission, die seit Jahren geplante REACH-Reform nicht weiter zu verfolgen. Die EU-Chemikalienverordnung regelt seit 2007, welche Chemikalien unter welchen Bedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n