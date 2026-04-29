Der Flugtaxi-Entwickler Joby Aviation hat erstmals in der Geschichte von New York City über der Stadt Demonstrationsflüge eines elektrisch senkrecht startenden und landenden Flugzeugs (eVTOL) durchgeführt. Die Testkampagne diente der Vorbereitung eines regulären Flugtaxi-Dienstes zwischen Manhattan und dem Flughafen JFK. Bei Joby handelt es sich um einen der vielversprechendsten Entwickler von Flugtaxis. Unterstützt mit 500 Millionen US-Dollar von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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