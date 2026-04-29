Der österreichische Logistiker Gebrüder Weiss betreibt inzwischen 14 Elektro-Lkw des Typs Mercedes-Benz eActros 600, die täglich im Stückgut-, Linien- und Fernverkehr zum Einsatz kommen. Bis Ende 2026 soll die E-Flotte in Österreich auf insgesamt 25 Mercedes-Benz eActros wachsen. Die Gebrüder Weiss Holding AG sitzt in Lauterach im westlich gelegenen Bundesland Vorarlberg und gehört mit seinen weltweit rund 8.600 Mitarbeitern und 180 firmeneigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net