© Foto: Artur Widak - NurPhotoNicht Bitcoin selbst sei das Risiko, sondern ein panischer Massenwechsel. Deshalb rät Tim Draper Familien, Firmen und Staaten zu frühzeitigen Bitcoin-Reserven.Bitcoin wird von prominenten US-Investoren zunehmend nicht mehr nur als Spekulationsobjekt gesehen, sondern als Schutzschild gegen Inflation, Dollar-Schwäche und mögliche Turbulenzen im Finanzsystem. Auf der Bitcoin Conference 2026 sorgte vor allem der Milliardär Tim Draper mit drastischen Warnungen für Aufmerksamkeit. Er hält einen massiven Vertrauensverlust in klassische Währungen für möglich und warnte vor einem Ansturm auf Banken, falls Menschen ihre Dollar-Guthaben in Bitcoin umschichten wollten. "Es kommt eine Apokalypse, bei …Den vollständigen Artikel lesen
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