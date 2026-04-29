CTIBIOTECH, ein führender Innovator im Bereich der fortschrittlichen menschlichen Gewebezüchtung, gibt stolz bekannt, dass die CTIONCOTEST-Plattform eine bedeutende Finanzierung durch Bpifrance zur Industrialisierung von 3D-biogedruckten Krebsmodellen erhält

CTIBIOTECH kündigt das Projekt CTIONCOTEST an, das die Krebsforschung mit 3D-biogedruckten Mikrotumoren revolutionieren soll, unterstützt von France 2030 und Bpifrance CTIBIOTECH, ein innovatives französisches Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) mit Sitz in Meyzieu-Lyon, gibt stolz den Start des CTIONCOTEST-Projekts bekannt, einer bahnbrechenden 3-Millionen-Euro-Initiative, die darauf abzielt, die präklinische Krebsforschung zu transformieren. Um diese entscheidende Innovation voranzutreiben, hat CTIBIOTECH im Rahmen des Programms "Aide au Développement Deeptech" eine Förderung in Höhe von 1,25 Millionen Euro von Bpifrance erhalten, mit strategischer Unterstützung von France 2030 und der französischen Regierung.

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The CTIONCOTEST platform by CTIBIOTECH is an innovative 3D bioprinting technology that revolutionizes preclinical cancer research It provides an automated, industrial-scale process to produce high-throughput, patient-specific human "microtumors" directly from primary tumor cells Designed to tackle the 95% clinical failure rate of new cancer drugs, it faithfully replicates the complex tumor microenvironment, including critical hypoxic and necrotic zones Targeting high-mortality breast, colon, and pancreatic cancers, the platform features three complexity levels: standard (cancer cells), intermediate (+fibroblasts), and advanced (+immune/endothelial cells) A key breakthrough is its record cellular viability of 128 days, enabling unprecedented long-term studies on drug resistance and metastasis Ultimately, CTIONCOTEST delivers a highly predictive, 100% human-derived ethical alternative to animal testing.

CTIBIOTECH, ein innovatives französisches Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) mit Sitz in Meyzieu-Lyon, gibt stolz den Start des CTIONCOTEST-Projekts bekannt, einer bahnbrechenden 3-Millionen-Euro-Initiative, die darauf abzielt, die präklinische Krebsforschung zu transformieren. Um diese entscheidende Innovation voranzutreiben, hat CTIBIOTECH im Rahmen des Programms "Aide au Développement Deeptech" eine Förderung in Höhe von 1,25 Millionen Euro von Bpifrance erhalten, mit strategischer Unterstützung von France 2030 und der französischen Regierung.

Derzeit scheitern 95 der neuen Krebsmedikamente in klinischen Studien am Menschen, was die Pharmaindustrie Milliarden Euro kostet und lebensrettende Behandlungen für Patienten verzögert. Das CTIONCOTEST-Projekt begegnet dieser dringenden globalen gesundheitlichen Herausforderung durch die Entwicklung eines automatisierten, industriell skalierbaren Verfahrens zum 3D-Bioprinting von Hunderten standardisierter menschlicher "Mikrotumoren" direkt aus den Primärtumorzellen eines bestimmten Krebspatienten.

Über einen Zeitraum von 36 Monaten wird das Projekt die Technologie von einem funktionierenden Prototyp (TRL 5) zu einem voll funktionsfähigen, kommerziellen Hochdurchsatzprodukt (TRL 8) weiterentwickeln, das bis 2029 marktreif sein soll.

Zu den wichtigsten Highlights des CTIONCOTEST -Projekts gehören:

CTIONCOTEST ist ein Risikominderungsinstrument für die pharmazeutische Industrie, in der derzeit 95 der neuen Therapien aufgrund mangelnder präklinischer Vorhersagbarkeit in klinischen Studien scheitern.

ist ein in der derzeit 95 der neuen Therapien aufgrund mangelnder präklinischer Vorhersagbarkeit in klinischen Studien scheitern. Marktrteiber: Steigende weltweite Krebssterblichkeit (prognostiziert werden 12 Millionen Todesfälle bis 2030) und regulatorischer Druck zur Einführung von New Approach Methodologies (NAMs) als Ersatz für Tierversuche.

Steigende weltweite Krebssterblichkeit (prognostiziert werden 12 Millionen Todesfälle bis 2030) und regulatorischer Druck zur Einführung von New Approach Methodologies (NAMs) als Ersatz für Tierversuche. Geschäftsmodell: Doppelte Umsatzstrategie, bestehend aus dem Verkauf von schlüsselfertigen Kits und Auftragsforschung/Innovation (CRDMO) für Biopharma-Partner.

Doppelte Umsatzstrategie, bestehend aus dem Verkauf von schlüsselfertigen Kits und Auftragsforschung/Innovation (CRDMO) für Biopharma-Partner. Zukunftsvision: Etablierung einer globalen Führungsposition in der maßgeschneiderten Bioproduktion für die Immunonkologie und personalisierte Medizin

Etablierung einer globalen Führungsposition in der maßgeschneiderten Bioproduktion für die Immunonkologie und personalisierte Medizin Fokus auf Krebsarten mit hoher Sterblichkeitsrate: Das Projekt wird gezielt funktionelle 3D-Modelle für Brust-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickeln Bereiche, in denen es derzeit an zuverlässigen experimentellen Modellen mangelt

Das Projekt wird gezielt funktionelle 3D-Modelle für entwickeln Bereiche, in denen es derzeit an zuverlässigen experimentellen Modellen mangelt Beispiellose biologische Genauigkeit: Im Gegensatz zu manuellen Methoden bildet das computergestützte 3D-Bioprinting von CTIBIOTECH die komplexe Tumormikroumgebung perfekt nach, einschließlich hypoxischer und nekrotischer Zonen. Diese Modelle haben eine rekordverdächtige Zelllebensfähigkeit von 128 Tagen gezeigt, was es Forschern ermöglicht, beispiellose Langzeitstudien zu Arzneimittelresistenz und Krebsmetastasierung durchzuführen.

Im Gegensatz zu manuellen Methoden bildet das computergestützte 3D-Bioprinting von CTIBIOTECH die komplexe Tumormikroumgebung perfekt nach, einschließlich hypoxischer und nekrotischer Zonen. Diese Modelle haben eine was es Forschern ermöglicht, beispiellose Langzeitstudien zu Arzneimittelresistenz und Krebsmetastasierung durchzuführen. Ethische Alternativen zu Tierversuchen: Durch die Bereitstellung einer hochgradig prädiktiven, zu 100 aus menschlichem Gewebe gewonnenen Testplattform unterstützt CTIONCOTEST aktiv den regulatorischen Wandel hin zu New Approach Methodologies (NAMs) und reduziert bzw. ersetzt damit drastisch die Notwendigkeit von Tierversuchen in präklinischen Studien.

Durch die Bereitstellung einer hochgradig prädiktiven, zu 100 aus menschlichem Gewebe gewonnenen Testplattform unterstützt in präklinischen Studien. Ein kooperatives Exzellenz-Ökosystem: Angetrieben vom Wettbewerbscluster "Lyon biopôle Auvergne Rhône-Alpes" integriert das Projekt ein erstklassiges Netzwerk aus akademischen, klinischen und industriellen Partnern. Zu den wichtigsten Kooperationspartnern zählen das Centre Léon Bérard, Hospices Civils de Lyon (HCL), die Medizinische Universität Plovdiv, Transgene, GenXMap, Oncodesign Services und Novotec.

Professor Colin McGuckin, Präsident und Chief Scientific Officer von CTIBIOTECH, brachte seinen Stolz und seine Vision zum Ausdruck "Die Industrialisierung der CTIONCOTEST-Plattform markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung personalisierter Medizin gegen Krebs, bei der Behandlungen individuell auf das spezifische Tumorprofil eines Patienten zugeschnitten werden können."

"Diese finanzielle Unterstützung durch den französischen Staat ist ein entscheidender Hebel, um die Wirkung unserer Technologie zu maximieren, und ermöglicht es uns, bei der Entwicklung und Vermarktung dieser 3D-biogedruckten Mikrotumoren für die Entwicklung innovativer Krebsmedikamente doppelt so schnell voranzukommen", fügte Dr. Nico Forraz, Chief Executive Officer von CTIBIOTECH, hinzu.

Das CTIONCOTEST-Projekt wird direkt zum lokalen Wirtschaftswachstum beitragen und 2026 sofort 5 feste wissenschaftliche Stellen schaffen, wobei bis 2031 und im Jahr 2026 sofort 5 feste wissenschaftliche Stellen schaffen, wobei bis 2031 voraussichtlich 51 Arbeitsplätze und Einnahmen in Höhe von 16 Millionen Euro entstehen werden. Die Forschungs-, Entwicklungs- und Industrialisierungsarbeiten werden in der 800 m² großen, hochmodernen Anlage und der zertifizierten Biobank von CTIBIOTECH in Meyzieu, im Großraum Lyon, Frankreich, durchgeführt.

Über CTIBIOTECH: CTIBIOTECH ist ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf 3D-Bioprinting und fortschrittliches Human-Tissue-Engineering spezialisiert hat. Durch die Umwandlung von entsorgtem menschlichem Operationsgewebe in hochwertige prädiktive Bioassays bietet CTIBIOTECH integrierte Lösungen für die Wirkstoffforschung, -entwicklung und -innovation für die Pharma-, Medizinprodukte- und Zelltherapieindustrie weltweit.

Hinweis für Redakteure: Hochauflösende Bilder und Interviews mit Führungskräften von CTIBIOTECH sind auf Anfrage erhältlich.

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