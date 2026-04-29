Adidas startet mit starkem ersten Quartal ins Jahr 2026

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Sportliche Rekorde treffen auf Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.





Adidas ist mit einem kräftigen ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 14 % auf ca. 6,6 Mrd. Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich der Direktvertrieb an Endkunden: In diesem Bereich meldete der Konzern ein Plus von rund 22 % und unterstrich damit die wachsende Bedeutung eigener Vertriebskanäle.



Auch auf der Ertragsseite zeigte sich eine Verbesserung. Die Bruttomarge lag bei ca. 51,1 %. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um rund 16 % auf etwa 705 Mio. Euro, während die operative Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 10,7 % zulegte. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um rund 11 % auf ca. 484 Mio. Euro.



Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Adidas zuletzt durch sportliche Erfolge im Laufsport: Mit dem Modell Adizero Adios Pro Evo 3 wurden sowohl der Weltrekord im Marathon der Männer als auch der Frauen erzielt. Adidas bezeichnet den Schuh als das leichteste und schnellste Modell, das der Konzern bislang entwickelt habe.



An der Börse wurden die Quartalszahlen und die begleitenden Nachrichten positiv aufgenommen. Die Adidas-Aktie legte im Tagesverlauf um knapp 9 % zu.











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Quelle: HSBC





















