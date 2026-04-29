BRÜSSEL (dpa-AFX) - Fast jeder vierte Asylerstantrag in der EU kam 2025 von Minderjährigen. Etwa 158.400 der Schutzsuchenden waren im vergangenen Jahr unter 18 Jahre alt - das entspricht einem Anteil von 23,7 Prozent aller Erstanträge, wie aus Daten des EU-Statistikamtes Eurostat hervorgeht. Besonders hoch ist der Anteil in Österreich (57,3 Prozent) und Deutschland (44,9 Prozent).

Unter den minderjährigen Erstantragstellern in der EU waren etwa 13 Prozent unbegleitete Minderjährige, also Kinder und Jugendliche ohne elterliche Begleitung. Die meisten minderjährigen Asylsuchenden kamen 2025 aus Asien (39,0 Prozent) und Afrika (27,3 Prozent) - wobei Afghanistan, Syrien und Venezuela zu den häufigsten Herkunftsländern gehören./tre/DP/jha