© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoDie US-Regierung arbeitet an einem heiklen Plan, um einen Streit mit Anthropic zu entschärfen. Neue KI-Modelle könnten schneller eingesetzt werden.Die US-Regierung arbeitet offenbar an einer neuen Richtlinie, um den Konflikt mit dem KI-Unternehmen Anthropic zu entschärfen. Wie Axios berichtet, könnten Bundesbehörden mit dem Entwurf eine bestehende Risiko-Einstufung umgehen und neue KI-Modelle schneller einsetzen. Demnach prüft das Weiße Haus eine exekutive Maßnahme. Sie soll einen Weg eröffnen, den Streit mit dem Unternehmen zu deeskalieren. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten dies laut Axios, jedoch äußerten sich weder Anthropic noch das Weiße Haus auf entsprechende …Den vollständigen Artikel lesen
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