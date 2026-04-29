BlueSnap, unterstützt von Payroc, gab heute die Einführung einer lokalen Zahlungsabwicklung in Neuseeland bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine globalen Funktionen zur Zahlungsabwicklung und ermöglicht es Unternehmen, Transaktionen im Inland zu erledigen.

Durch lokales Acquiring können Unternehmen mit Sitz in Neuseeland Zahlungen über inländische Acquiring-Banken abwickeln, statt Transaktionen grenzüberschreitend durchführen zu müssen. Dies trägt dazu bei, die Autorisierungsraten zu verbessern, fehlschlagende Zahlungsversuche weitgehend zu vermeiden und Transaktionskosten zu senken entscheidende Faktoren für Unternehmen, die in dieser Region verkaufen.

Deshalb ist lokales Acquiring in Neuseeland wichtig:

Für weltweit tätige B2B- und B2C-Unternehmen sind grenzüberschreitende Zahlungen oft mit höheren Gebühren und niedrigeren Genehmigungsquoten verbunden. Der eigenständige Aufbau einer lokalen Acquiring-Infrastruktur erfordert die Pflege zahlreicher Bankbeziehungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Durchführung von Integrationen, was den Vorgang kostspielig und komplex macht.

BlueSnap vereinfacht diesen Vorgang, indem es über eine einzige Plattform lokale Zahlungsabwicklung anbietet, sodass Unternehmen mit einer rechtlichen Niederlassung in Neuseeland ohne zusätzlichen Betriebsaufwand expandieren können.

Zentrale Vorteile:

Höhere Genehmigungsquoten

Die lokale Abwicklung von Transaktionen erhöht die Autorisierungsraten, da dadurch die Zahl der abgelehnten Transaktionen durch die kartenausgebenden Institute im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Geschäften sinkt.

Die lokale Abwicklung von Transaktionen erhöht die Autorisierungsraten, da dadurch die Zahl der abgelehnten Transaktionen durch die kartenausgebenden Institute im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Geschäften sinkt. Niedrigere Gebühren für grenzüberschreitende Zahlungen

Die Verarbeitung im Inland senkt die Kosten für internationale Transaktionen und trägt so zur Verbesserung der Margen bei.

Die Verarbeitung im Inland senkt die Kosten für internationale Transaktionen und trägt so zur Verbesserung der Margen bei. Einheitliche Zahlungsplattform

Verwalten Sie Zahlungen in Neuseeland zusammen mit Ihren weltweiten Geschäftsaktivitäten über eine einzige Integration und vereinfachen Sie so den Abgleich und das Berichtswesen.

Verwalten Sie Zahlungen in Neuseeland zusammen mit Ihren weltweiten Geschäftsaktivitäten über eine einzige Integration und vereinfachen Sie so den Abgleich und das Berichtswesen. Speziell für SaaS und E-Commerce entwickelt

Ideal für Abonnementdienste, B2B-Plattformen und E-Commerce-Marken, die international expandieren.

So bewältigt BlueSnap die Herausforderungen grenzüberschreitender Transaktionen

Die globale Zahlungsabwicklungsplattform von BlueSnap ermöglicht es Unternehmen, Transaktionen wie vor Ort abzuwickeln, auch im weltweiten Vertrieb. Durch lokales Acquiring in Neuseeland können Unternehmen den Zahlungsvorgang vereinfachen, die Konversionsrate verbessern und schneller in neue Märkte expandieren.

Zu den Funktionen der Plattform gehören:

Lokale Abwicklung für höhere Genehmigungsquoten

Intelligente Routing-Funktion zur Optimierung der Performance

Weltweite Zahlungsabwicklung über Währungen und Regionen hinweg

Einheitliche Berichterstattung für einen zentralen Überblick

Ökosystem-Unterstützung

BlueSnap lässt sich mit den führenden Plattformen integrieren, einschließlich Oracle NetSuite, Zuora, BigCommerce und Shopware und ermöglicht es Unternehmen auf diese Weise, optimierte Zahlungslösungen in ihre bestehenden Systeme einzubinden.

Über BlueSnap, unterstützt von Payroc

BlueSnap bietet mit Unterstützung von Payroc globale Zahlungsabwicklung an und hilft Unternehmen dabei, Zahlungen weltweit anzunehmen, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken und den grenzüberschreitenden Handel zu optimieren. BlueSnap wurde mit Blick auf Skalierbarkeit, Flexibilität und Leistung entwickelt und ermöglicht es Unternehmen und Softwareplattformen, in jedem Markt zu wachsen. Gestützt auf die weltweite Akquisitionsreichweite von Payroc und ein jährliches Transaktionsvolumen von mehr als 125 Milliarden US-Dollar bietet BlueSnap skalierbare Technologie und erstklassigen Support, um Unternehmen dabei zu unterstützen, grenzenlos zu wachsen. Besuchen Sie www.bluesnap.com.

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