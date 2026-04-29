Seit dem Einfall Israels und der USA im Iran sind die Ölpreise explodiert - und somit ist auch der Griff zum Zapfhahn teurer geworden. Wie stark frequentiert ist unter den Maklern eigentlich das Auto als Fortbewegungsmittel? Und wo lassen sich eventuell Einsparungen vornehmen? Die Autonation Deutschland leidet spätestens wieder seit Ende Februar, denn da haben Israel und die Vereinigten Staaten ihren Angriff auf den Iran gestartet. In der Folge ist auch die Diskussion um Benzin- und Dieselpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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