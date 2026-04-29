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ratgeberGELD.at
29.04.2026 17:39 Uhr
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Chevron (CVX): Kaufsignal pünktlich zum Earnings-Showdown!

Liefert der 1. Mai den finalen Turbo?

Rückblick

Der Chart von Chevron zeigt eine Konsolidierungsphase nach einem starken Aufwärtstrend. Mittlerweile konnte die Aktie die wichtigen GDs der Perioden 50 und auch 20 wieder zurückerobern.

Chevron-Aktie: Chart vom 29.04.2026, Kürzel: CVX, Kurs: 190.24 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie hat die Hürde bei 189 USD überschritten und damit ein Kaufsignal ausgelöst. Bleiben die Kurse nachhaltig über diesem Niveau, würde den Weg in Richtung des Pivot-Hochs bei 205 USD freimachen.

Mögliches bärisches Szenario

Solange sich die Kurse über 182.50 USD halten, bleibt das bullische Szenario intakt. Fallen die Notierungen darunter, sollte mit stärkerem Abgabedruck gerechnet werden.

Meinung

Die Aktie korrelierte zuletzt stark mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Eine Entspannung dort drückte den Ölpreis leicht, was den aktuellen Rücksetzer vom Hoch erklärt. Chevron wird voraussichtlich am Freitag, den 1. Mai 2026, vor US-Börsenöffnung seine Ergebnisse präsentieren. Die zuletzt hohen und aktuell wieder steigenden Ölpreise bedeuten riesige Cashflows für den Ölkonzern. Es ist kein Fehler, die Quartalszahlen am Freitag abzuwarten, um nicht von einer "Earnings-Volatilität" auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 375.19 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.07 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Chevron ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CVX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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