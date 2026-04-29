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AlborHill startet in Deutschland mit umfassender Handelsinfrastruktur



29.04.2026 / 17:40 CET/CEST

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LONDON, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- AlborHill ist in Deutschland gestartet und stellt eine Handelsplattform vor, die Kunden Zugang zu einer großen Bandbreite globaler Märkte bietet, ergänzt durch Funktionen, die ein ausgereifteres Handelserlebnis unterstützen sollen. Die Marke tritt mit einer cloudbasierten Umgebung in den Markt ein, die Handel, Kontobetreuung und kapitalbezogene Dienstleistungen in einem System zusammenführt. Benjamin A., Vertreter von AlborHill, erklärte, die Einführung greife die Erwartungen des deutschen Marktes auf. "Wir haben AlborHill mit einem klaren Verständnis dafür eingeführt, was Kunden hier in Bezug auf Zuverlässigkeit und Servicequalität erwarten. Die Plattform soll sich im täglichen Gebrauch wie eine vollständige Lösung anfühlen und sowohl den Handel als auch das Kapitalmanagement abdecken. Dazu gehört die Unterstützung von Strategien wie Gap Trading und Arbitrage Trading. Gleichzeitig bietet die Plattform Möglichkeiten, einen Teil des Kapitals in einer stabileren Form zu halten." Plattform mit Schwerpunkt auf Stabilität und Systemkontrolle Die AlborHill-Plattform ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen Handel über ein verteiltes Netzwerk und integrierte Analysetools zu unterstützen. Für Unterstützung rund um Plattform und Konto steht ein spezieller Beratungsservice zur Verfügung. Hinzu kommen der Zugriff auf Analyseressourcen sowie kontinuierliche technische Unterstützung. Die Struktur sorgt zudem während aktiver Sitzungen für gleichbleibende Ausführungsbedingungen und hilft Kunden, Positionen ohne unnötige Reibungsverluste zu verwalten. Zusammen schaffen diese Elemente ein Umfeld, das im täglichen Gebrauch praktisch und zuverlässig bleibt. Benjamin A. ergänzte, dass sich die Plattform mit den Bedürfnissen der Kunden weiterentwickeln soll. "Das Ziel war, ein Angebot zu schaffen, das sich im Alltag bereits vollständig anfühlt und dennoch Raum für Verbesserungen lässt. Wir werden das auf der Plattform verfügbare Angebot weiter ausbauen und die Funktionsweise daran ausrichten, wie Kunden sie tatsächlich nutzen." Informationen zur Marke "AlborHill ist eine Multi-Asset-Handelsmarke, die Handel und Kapitalmanagement in einer Umgebung zusammenführt." Die Plattform unterstützt verschiedene Handelsansätze und bietet zugleich strukturierte Dienstleistungen wie Sparkonten. Kundengelder werden in sicheren Bankstrukturen verwahrt, unterstützt durch interne Kontrollen sowie laufende Überwachung. Die Marke bietet außerdem Analysetools und fortlaufenden Support, der auf die globalen Handelszeiten abgestimmt ist. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alborhill-startet-in-deutschland-mit-umfassender-handelsinfrastruktur-302757501.html



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