Der polnische Bushersteller Solaris hat erneut einen Auftrag über zahlreiche E-Busse von VR Sverige erhalten, zudem hat der schwedische Busbetreiber auch die schwedische Traton-Tochter Scania mandatiert. Insgesamt geht es um fast 200 neue Elektrobusse, die in Stockholm sowie Södertälje eingesetzt werden sollen. Erst vor einem Jahr hatte VR Sverige 81 Elektrobusse von Solaris für den Einsatz im Großraum Stockholm bestellt, und zwar ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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