Mit seinen Auto-Plänen rund um den E-Sportwagen Nebula 1 hat der chinesische Staubsauger- und Elektrogerätehersteller Dreame für Aufsehen gesorgt. Jetzt legt das Unternehmen mit einem Feature nach, das die Zweifel an dem Projekt eher anwachsen lassen dürften: einem Raketenantrieb. Dreame hat im Rahmen einer Hausmesse in San Francisco das Elektroauto Nebula Next 01 Jet Edition mit zusätzlichem Raketenantrieb vorgestellt. Mit diesem soll das Auto in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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