© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEFinanzminister Klingbeil ruft Deutschlands Reform-Ära aus - mit Steuersenkungen, einer Gesundheitsreform und einem neuen Rentensystem. Ist das Berlins Schröder-Moment - oder bleibt es bei Ankündigungen?Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat mit einer programmatischen Rede den Startschuss für das ambitionierteste Reformprogramm der deutschen Bundesregierung seit den Hartz-Gesetzen der frühen 2000er Jahre gegeben. Die Deutsche Bank sieht darin einen möglichen "Schröder-Moment". Im besten Fall soll das Gesetzespaket die strukturelle Schwächen endlich anzugehen, die das Wachstumspotenzial der größten europäischen Volkswirtschaft seit Jahren bremsen. Das Reformpaket gliedert sich in drei …Den vollständigen Artikel lesen
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