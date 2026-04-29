© Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscomSteigende Staatsdefizite und geopolitische Risiken erhöhen laut Jamie Dimon das Risiko eines Bond-Schocks. Gerät der Anleihemarkt ins Rutschen, leiden oft auch Aktien.Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, warnt vor wachsenden Risiken an den Finanzmärkten und hält eine Krise am Anleihemarkt für zunehmend wahrscheinlich. Auf einer Investmentkonferenz erklärte der Manager, die Politik müsse dringend handeln, bevor die Märkte selbst eine schmerzhafte Anpassung erzwingen. "So wie es derzeit läuft, wird es zu einer Art Anleihekrise kommen, und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen", zitiert CNBC Dimon. Hintergrund seiner Warnung sind weltweit steigende Staatsschulden, anhaltend hohe …Den vollständigen Artikel lesen
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