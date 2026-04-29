628.196 Unzen Silberäquivalent im Jahr 2025 verkauft

Jahresnettoumsatz von 25 Millionen US-Dollar und bereinigtes EBITDA von 6 Millionen US-Dollar

Zweistufige Kapazitätserweiterung bei La Guitarra verläuft planmäßig - Inbetriebnahme von Phase 1 bis Ende des 2. Quartals 2026

Vancouver, British Columbia, 28. April 2026 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, seine geprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einschließlich der Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: "Wie aus unserem Gesamtjahresergebnis hervorgeht, war 2025 mit der Wiederinbetriebnahme von La Guitarra zu Beginn des Jahres ein Jahr des Wandels für das Unternehmen. Im Bereich des Minenbetriebs verzeichneten wir in jedem Quartal des Jahres 2025 aufeinanderfolgende Verbesserungen der Gehalte des Fördererzes sowie sequenzielle Steigerungen der vierteljährlichen Nettoumsätze, was zu einem Jahresumsatz von insgesamt 24,96 Millionen US-Dollar und einem Ergebnis vor Ertragsteuern von 2,57 Millionen US-Dollar führte. Wir haben zudem unsere Wachstumsstrategien umgesetzt, mit dem laufenden Hochlauf von zwei höhergradigen Abbauzentren - Coloso und Nazareno - sowie dem Beginn einer zweistufigen Erweiterung der Anlage in La Guitarra, durch die sich die Kapazität bis zum dritten Quartal 2027 mehr als verdoppeln könnte. Ich möchte unserem Team dafür danken, dass es für Sierra Madre ein außergewöhnliches erstes volles Betriebsjahr in La Guitarra ermöglicht hat."

Herr Langer fuhr fort: "Mit Blick auf das Jahr 2026 sehen wir mehrere Wachstumsmeilensteine am Horizont. Der Erwerb der Mine Del Toro wird voraussichtlich im Mai abgeschlossen sein, und wir freuen uns darauf, den erfolgreichen Neustart von La Guitarra an einem zweiten Standort zu wiederholen. Wir freuen uns auch auf den Start von Phase 1 der Anlagenerweiterung in La Guitarra - diese dürfte den Durchsatz gegenüber dem aktuellen Niveau um +50 % steigern und sich durch Skaleneffekte positiv auf die Kosten auswirken. Längere Stromausfälle wurden 2025 durch eine ausgedehnte Regenzeit verursacht, und wir gehen davon aus, dass es 2026 zu weniger Unterbrechungen kommen wird, da derzeit mehrere Diesel-Notstromaggregate in unseren Betrieben installiert werden. Die Explorationsarbeiten im East District von La Guitarra - die erste moderne Kampagne - werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 mit geplanten Bohrungen von über 30.000 Metern beginnen. Wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf des Jahres 2026 weitere positive Nachrichten zu veröffentlichen."

Highlights des Gesamtjahres 2025

- Umsatz: Der Bruttoumsatz aus dem Silberverkauf belief sich für 2025 auf insgesamt 10,68 Mio. $ (39,37 $ pro Unze) und der Bruttoumsatz aus dem Goldverkauf auf insgesamt 13,77 Mio. $ (3.407 $ pro Unze). Die Umsätze für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr spiegeln einen sechsmonatigen Testprogrammzeitraum wider, in dem sich die Silberumsätze auf insgesamt ca. 3,28 Mio. $ (30,37 $ pro Unze) und die Goldumsätze auf insgesamt ca. 3,73 Mio. $ (2.594 $ pro Unze) beliefen. Vorläufige und endgültige Abrechnungen der Konzentratlieferungen generierten zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,22 Mio. $ für das Jahr 2025.

- Verkäufe: Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen 271.204 Unzen Silber ("Ag") und 4.041 Unzen Gold ("Au") bzw. 628.196 Unzen Silberäquivalent ("AgÄq"), basierend auf dem Verhältnis der für jede Lieferung im Jahr erzielten Au- und Ag-Preise.

- Cash-Kosten: Für das Jahr 2025 beliefen sich die Cash-Kosten auf 27,90 $ pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 22,97 $ pro verkaufter Unze AgÄq im Jahr 2024, als sich die Mine in der Testphase befand.

- Reinertrag: Der Reinertrag belief sich im Jahr 2025 auf 8,13 Mio. $ bzw. 0,05 $ je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 4,08 Mio. $ bzw. (0,03 $) je Aktie im Jahr 2024. Im Reinertrag für 2025 ist eine Erstattung von Ertragsteuern in Höhe von 6,1 Mio. $ enthalten.

- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,09 Mio. $, verglichen mit einem Mittelabfluss von 3,65 Mio. $ im Jahr 2024.

- Kostenfaktoren: Die Cash-Kosten für 2025 stiegen im Vergleich zu 2024 aufgrund der Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar auf unsere in MXN denominierten Bergbaukosten, einer verlängerten Feiertagszeit mit minimalem Betrieb in den letzten beiden Dezemberwochen, der Auswirkungen der Regenzeit in Mexiko und der damit einhergehenden Stromausfälle auf unsere Produktionsmengen sowie der Hochlaufphase der Betriebe bei Coloso und Nazareno.

- Das bereinigte EBITDA stieg für 2025 auf 6,03 Mio. $, verglichen mit einem Verlust von 1,99 Mio. $ für 2024.

- Die liquiden Mittel und kurzfristigen Anlagen beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf insgesamt 17,3 Mio. $.

- Erwerb von Del Toro und Finanzierung: Im Dezember 2025 gab das Unternehmen seine Absicht bekannt, die Silbermine Del Toro von First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") zu erwerben und eine gleichzeitige Finanzierung abzuschließen, die anschließend in einem Treuhandkonto mit einem Bruttoerlös von 57,5 Mio. CAD abgeschlossen wurde - siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025 für Einzelheiten zur Übernahme und Finanzierung sowie die Pressemitteilungen vom 14. Januar 2026 und 30. Januar 2026 für Einzelheiten zum Abschluss der Finanzierung.

- Erweiterung von La Guitarra: Wie am 8. September 2025 angekündigt, hat das Unternehmen einen Plan zur Erweiterung der Produktionskapazität bei La Guitarra in einem zweistufigen Programm auf den Weg gebracht, wobei die erste Phase voraussichtlich bis Ende des 2. Quartals 2026 abgeschlossen sein wird, mit dem Ziel, die Nennkapazität von 500 Tonnen pro Tag ("tpd") auf einen Bereich von 750 tpd - 800 tpd zu erhöhen, und die zweite Phase soll bis zum 3. Quartal 2027 abgeschlossen sein, mit dem Ziel, die Kapazität bei La Guitarra auf 1.200 tpd - 1.500 tpd zu steigern.

- Exploration: Am 23. Oktober 2025 gab das Unternehmen den Start eines 3,5-Millionen-Dollar-Explorationsprogramms im East District des Guitarra-Minenkomplexes bekannt. Nach dessen Abschluss soll ein 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt werden, um das wirtschaftliche Potenzial der Ziele weiter zu bewerten; der Start ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen.

- Abgeschlossene Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD: Im Juli 2025 schloss das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD ab. Die wichtigsten Teilnehmer an der Finanzierung waren Franklin Templeton, Eric Sprott und Commodity Capital, auch mit starker Beteiligung der Unternehmensleitung.

- Zahlung auf das Darlehen von First Majestic: Am 5. Februar 2026 leistete das Unternehmen eine Tilgungszahlung in Höhe von 2,5 Mio. $ auf das vorrangig besicherte Projektfinanzierungsdarlehen in Höhe von 5 Mio. $ mit First Majestic. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. März 2026.

- Sierra Madre von der TSX Venture Exchange als eines der 50 führenden Unternehmen des Jahres 2026 ausgezeichnet: Wie am 18. Februar 2026 bekannt gegeben wurde, wurde Sierra Madre als eines der 50 führenden Unternehmen der TSX Venture Exchange für das Jahr 2026 ausgezeichnet, gewürdigt für einen Kursanstieg von 264 % und ein Wachstum der Marktkapitalisierung um 342 % im Jahr 2025.

Highlights des 4. Quartals 2025

- Der Nettoumsatz für das 4. Quartal 2025 stieg um 40,5 % auf 8,32 Mio. $, verglichen mit 5,92 Mio. $ im 3. Quartal 2025, 5,76 Mio. $ im 2. Quartal 2025 und 4,96 Mio. $ im 1. Quartal 2025.

- Verkauf: Im 4. Quartal 2025 verkaufte das Unternehmen 63.043 Unzen Silber und 963 Unzen Gold bzw. 135.958 Unzen Silberäquivalent, basierend auf dem Verhältnis der für jede Lieferung in diesem Zeitraum erzielten Gold- und Silberpreise.

- Die Umsatzkosten beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 4,58 Mio. $ bzw. 33,70 $ pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 3,82 Mio. $ im dritten Quartal 2025 bzw. 24,85 $ pro verkaufter Unze AgÄq, 4,07 Mio. $ im 2. Quartal 2025 bzw. 23,45 $ pro verkaufter Unze AgÄq und 3,60 Mio. $ im 1. Quartal 2025 bzw. 21,84 $ pro verkaufter Unze AgÄq.

- Der Bruttogewinn belief sich im 4. Quartal 2025 auf 3,72 Mio. $, verglichen mit 2,10 Mio. $ im 3. Quartal 2025, 1,69 Mio. $ im 2. Quartal 2025 und 1,36 Mio. $ im 1. Quartal 2025.

Betriebliche Details und Fortschritte bei der Erweiterung im 4. Quartal 2025

- Bergbaubetriebe: Es wurden 40.869 Tonnen Material aufbereitet, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 73,89 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 71,53 % lag. Im dritten Quartal 2025 verarbeitete das Unternehmen 38.433 Tonnen Material, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 76,96 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 75,55 % lag.

- Produktion: Es wurden 68.296 Unzen Silber und 1.050 Unzen Gold produziert (gegenüber einer Produktion von 67.785 Unzen Silber und 967 Unzen Gold im dritten Quartal 2025).

- Entwicklung: Im 4. Quartal 2025 wurden Entwicklungsarbeiten über eine Strecke von 770,20 Metern durchgeführt, verglichen mit 653,0 Metern im 3. Quartal 2025.

- Bergbaubetrieb Coloso: Ende des 1. Quartals 2025 traf Sierra Madre die Entscheidung, die Produktion im Untertagebau Coloso wieder aufzunehmen. Die geschätzten Ressourcengehalte bei Coloso sind sowohl bei Silber als auch bei Gold deutlich höher als bei den Erzgängen der Mine Guitarra#_edn1 .

- Seit Produktionsbeginn hat das Unternehmen den Betrieb auf sechs aktive Abbaustätten in zwei Gängen erweitert, wobei durch die beschleunigte Entwässerung der unteren Bergwerksebenen voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 weitere Ressourcenblöcke erschlossen werden. Die Produktion aus den Ressourcenblöcken unterhalb der bestehenden Abbaustätten wird voraussichtlich im nächsten Jahr anlaufen.

- Bergbaubetrieb Nazareno: Die Entwicklungsarbeiten in Nazareno sind in vollem Gange. Von der Hauptförderstrecke auf der 180er-Sohle wurden zwei Rampen in Angriff genommen, eine zur Anbindung an die oberen Abbaustätten auf der 150er-Sohle und eine nach unten zur Erschließung der unteren mineralisierten Blöcke und zur Anbindung an die Abbaustätten auf der 200er-Sohle. Auf der 180er-Sohle wurden zwei Abbauorte erschlossen. Die mineralisierte Struktur ist im Durchschnitt mehr als 4,5 Meter breit, weshalb beide Abbauorte für den Langlochabbau erschlossen wurden. Die Sprenglochbohrungen sind nun abgeschlossen, und die volle Produktion beginnt im Mai.

- Im Januar 2026 begann das Unternehmen mit der Installation einer untertägigen Umspannstation und anderer für den Einsatz eines Jumbo-Bohrers in Nazareno erforderlicher Bergbauinfrastruktur - der Jumbo-Bohrer hat seitdem die Jack-Leg-Bohrer ersetzt. Der Übergang zum Jumbo-Bohrer hat den Bau der Rampen und die Erschließung der Produktionsstollen beschleunigt. Die volle Produktion aus den Langloch-Strossen auf der 180er-Sohle wird voraussichtlich Ende April beginnen.

- Fortschritte bei der Erweiterung: Im vierten Quartal 2025 und bis ins Jahr 2026 wurden die Arbeiten an der zweistufigen Erweiterung der Anlage in La Guitarra fortgesetzt. Für Phase 1 wurde ein gebrauchter 3-Fuß-Brecher gekauft, überholt und im April 2026 in Betrieb genommen. Diese Erweiterung soll zusammen mit Modifikationen am Grobbrecher dafür sorgen, dass der Kreislauf das Ziel von 750 tpd - 800 tpd für Phase 1 erreicht.

- Für Phase 1 wurde im Dezember 2025 eine gebrauchte Kugelmühle mit den Maßen 11 Fuß × 12,5 Fuß (Kapazität 600-700 tpd) erworben; die Überholung steht kurz vor dem Abschluss. Die Installation ist für Mai 2026 geplant; vorbehaltlich der Ergebnisse geotechnischer Untersuchungen würde sich die Gesamtaufbereitungskapazität auf ca. 1.200 tpd erhöhen. Eine vierte Kugelmühle ist ebenfalls als Redundanz und für die Erweiterung in Phase 2 vorgesehen

- Der Bau eines Eindickungstanks mit einer Kapazität von 800 tpd wurde im Januar 2026 begonnen; die Fertigstellung wird für Juni 2026 erwartet. Eingedickte Aufbereitungsrückstände (60 %+ Feststoffe) werden in untertägige Abbauorte gepumpt, wodurch die Kapazität der derzeitigen Bergehalde bis zum Abschluss von Phase 2 erhalten bleibt. Für Abbauorte, die mehr als 30-40 Meter über dem San-Raphael-Niveau liegen, wird eine Hochleistungskolbenpumpe benötigt.

- Zur Unterstützung der Erweiterung werden im Jahr 2026 sieben zusätzliche Untertage- und Übertage-Muldenkipper angeschafft.

Ausblick

- Angesichts der Verbesserungen der Gehalte des Fördererzes in jedem Quartal des Jahres 2025 rechnet Sierra Madre im ersten Quartal 2026 mit einer weiteren Verbesserung Gehalte des geforderten mineralisierten Materials, was zu einer Steigerung der Produktion und einem Rückgang der Abbaukosten pro Unze führen wird.

- Verbesserte Gehalte des Fördererzes werden erwartet, da die Entwicklungsarbeiten und die Entwässerung fortgesetzt werden, um Zugang zu den erwarteten höhergradigen Abbaubereichen in Guitarra, Coloso und Nazareno zu erhalten.

- Da die erste Phase der Erweiterung von La Guitarra voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2026 in Betrieb gehen wird, erwartet Sierra Madre eine deutliche Senkung der Stückkosten durch Skaleneffekte, da der Durchsatz von derzeit 500 tpd auf 750 tpd bis 800 tpd steigen wird.

Finanzübersicht für das Quartal

Die nachstehend aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen basieren auf den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für jedes der aufgeführten Quartale, die in Übereinstimmung mit den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden:

31. Dez. 2025 (Q4) ($) 30. September 2025 (Q3) ($) 30. Juni 2025 (Q2) ($) 31. März 2025 (Q1) ($) 31. Dez. 2024 (Q4) ($) 30. September 2024 (Q3) ($) 30. Juni 2024 (Q2) ($) 31. März 2024 (Q1) ($) Umsatz 8.318.599 5.919.211 5.756.997 4.960.887 3.911.542 2.668.991 - - Bruttogewinn 3.719.115 2.103.308 1.687.796 1.355.999 1.085.167 381.405 - - Instandhaltungs- und Wartungskosten - - - - - - 349.401 553.693 Wechselkurs-verlust (Wechselkurs-gewinn) 187.989 94.727 56.879 (64.065) (175.607) 52.302 (207.388) 48.921 Zinsaufwand 192.874 220.152 220.813 199.845 191.469 55.250 28.350 - Aktienbasierte Vergütung 345.298 654.394 242.758 153.241 330.820 477.867 812.762 - Ertrag (Aufwand) aus latenten Ertragsteuern 6.205.844 (70.890) (26.019) (6.028) (1.079) (5.791) 24.706 (32.050) Ergebnis (Verlust) für das Quartal 7.454.684 67.842 276.160 335.875 (37.936) (855.766) (1.977.200) (1.204.826) Gesamtver-mögen 66.963.559 51.676.308 37.714.506 36.182.560 34.891.015 34.479.382 33.931.187 30.226.383 Summe langfristige Verbindlichkeiten 8.123.194 8.961.154 8.817.414 8.710.461 8.431.885 8.249.918 7.929.490 2.935.772 Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert und verwässert 0,04 0,00 0,00 0,00 (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien - unverwässert 186.044.769 176.309.293 154.225.345 153.942.993 153.942.993 152.869.623 152.692.993 149.827.944 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien - verwässert 198.142.297 177.912.944 155.576.337 154.295.653 153.942.993 152.869.623 152.692.993 149.827.944

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und dem dazugehörigen Lagebericht ("MD&A") gelesen werden; beide Dokumente sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar.

Die produzierten Unzen AgÄq wurden unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 76,89 für das 4. Quartal 2025, 87,63 Au:Ag für das 3. Quartal 2025, 97,86 Au:Ag für das 2. Quartal 2025 und 83,33 Au:Ag für das 1. Quartal 2025 ermittelt.

Die verkauften Unzen Ag-Äquivalent wurden anhand der tatsächlichen Ag- und Au-Preise ermittelt, die im Laufe des Jahres erzielt wurden. Das verwendete Au:Ag-Verhältnis betrug 88,35 für 2025 und 84,81 für 2024. Die vierteljährlich verkauften Unzen AgÄq wurden anhand der tatsächlichen Ag- und Au-Preise ermittelt, die im Laufe des Quartals erzielt wurden. Das bestimmte Au:Ag-Verhältnis betrug 74,80 für das 4. Quartal 2025, Au:Ag 88,70 für das 3. Quartal 2025, 98,43 für das 2. Quartal 2025 und Au:Ag 90,87 für das 1. Quartal 2025.

Das Unternehmen berichtet Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq, die nachhaltigen Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq und der durchschnittliche erzielte Preis pro verkaufter Unze AgÄq sowie das bereinigte EBITDA. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Non-GAAP and Other Financial Measures" des MD&A des Unternehmens zum Jahresende 2025.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Direktor

Tel.: 778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "beabsichtigt", "strebt an", "zielt ab", "erwartet" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Eine Kopie des NI 43-101-konformen Berichts aus dem Jahr 2023, der von TechSer Mining Consultants Ltd. ("TechSer") aus Vancouver (British Columbia) unter der Leitung von David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, mit dem Titel "La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko" mit Stichtag 24. Oktober 2023 angefertigt wurde, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84003Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84003&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.