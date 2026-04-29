DJ Porsche erneut mit Gewinnrückgang - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Angesichts von rückläufigen Autoverkäufen hat der Sportwagenhersteller Porsche im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahresquartal. Die operative Umsatzrendite sackte in den drei Monaten Januar bis März zwar ab, liegt aber über den Schätzungen von Analysten.

Der Umsatz sank laut Mitteilung um 5,2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis rutschte mit 22 Prozent deutlich stärker auf 595 Millionen Euro ab. Damit erreichte die Porsche AG eine operative Marge von 7,1 Prozent nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen eine Umsatzrendite von 6,6 Prozent zugetraut.

Für das Gesamtjahr rechnet Porsche weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.

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April 29, 2026 11:34 ET (15:34 GMT)

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