Oft wird um diese Zeit die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" rausgekramt. Viele handeln nach wie vor nach diesem Prinzip. Doch die Zahlen erzählen eine andere Geschichte und für Bitcoin könnte der Mai 2026 ein entscheidender Wendepunkt werden. Bloomberg-Intelligence-Daten zeigen: Der S&P 500 ETF schloss die Mai-Oktober-Periode in 25 der letzten 33 Jahre im Plus. In der vergangenen Dekade gab es nur eine einzige negative Sommerstrecke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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