Der lange boomende Markt für Private Debt gerät unter Druck. Was einst als diskrete Renditequelle für institutionelle Investoren galt, zeigt nun erste Risse. wO TV hat dazu mit Kapitalmarktexperte Stefan Riße gesprochen.Steigende Zinsen und ausbleibende Anschlussfinanzierungen setzen Unternehmen zunehmend unter Stress - vor allem jene, die sich außerhalb klassischer Bankkredite finanziert haben. Private Debt bezeichnet Kredite, die nicht über Banken oder Anleihen, sondern direkt von Fonds oder institutionellen Investoren vergeben werden. Nach der Finanzkrise gewann dieser Markt stark an Bedeutung, da strengere Regulierung die Kreditvergabe der Banken einschränkte. Private Kapitalgeber …Den vollständigen Artikel lesen
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